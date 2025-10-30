Spectacle: Les parents viennent de Mars, les enfants de Mc Do CS 81144 Montluçon
Spectacle: Les parents viennent de Mars, les enfants de Mc Do
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Début : 2026-12-05 20:00:00
Après la version Chez Papa de ce gros succès de l’humour, si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère pour rire en famille ?
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
After the Chez Papa version of this comedy hit, what if we got the same kids from their mother?s point of view for a family laugh?
