Spectacle: Les parents viennent de Mars, les enfants de Mc Do CS 81144 Montluçon

Spectacle: Les parents viennent de Mars, les enfants de Mc Do

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

2026-12-05

Après la version Chez Papa de ce gros succès de l’humour, si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère pour rire en famille ?

English :

After the Chez Papa version of this comedy hit, what if we got the same kids from their mother?s point of view for a family laugh?

