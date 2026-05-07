Capdenac-Gare

Spectacle Les Péripéties de Jôjô Golendrini

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

par la Cie Teatro Golondrino

Jôjô Golendrini est un minuscule héros aux grandes aventures. Dans un univers inspiré du cirque et des cartoons d’autrefois, cette marionnette de quelques centimètres affronte le temps qui passe, l’amour, les désillusions et les élans du cœur. Sans paroles, mais avec une inventivité débordante, le spectacle mêle humour, tendresse et poésie. Un moment suspendu et délicat qui touche petits et grands avec la même justesse. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Spectacle Les Péripéties de Jôjô Golendrini Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)