Informations pratiques

Spectacle « Les temps changent mais les goûts restent » à la ferme Dupire 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Cie du Lundi joue la comédie Les temps changent mais les goûts restent » de Philippe Beauchamp suivie du début de leur nouvelle pièce.

Spectacle » Les temps changent mais les goûts restent » de Philippe Beauchamp – par la Cie du Lundi – Durée 15 min.

Une comédie où il est question d’anthropophagie. Une mère et sa fille font partie des derniers spécimens d’une espèce qui a progressivement disparu. Avant, ils vivaient tranquilles, dans une campagne où paissaient vaches et moutons (qu’ils ne mangent pas), et personne pour critiquer leur façon de vivre. Ils se déplaçaient parfois assez loin pour trouver à manger mais c’est en quelque sorte ce qui donnait du goût à leur vie. Mais… la ville a grignoté la campagne…

– La Compagnie du Lundi propose aussi de jouer le début (20 minutes) de leur prochain spectacle : « Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 » de Gille Dyrek

Horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h45 à 15h30.

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises[0]=48

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48″}]

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Cie du Lundi joue la comédie Les temps changent mais les goûts restent » de Philippe Beauchamp suivie du début de leur nouvelle pièce.

Cie du Lundi