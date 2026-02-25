Spectacle L’Héritage Goldman 2 Les Arènes Metz

Spectacle L’Héritage Goldman 2

La troupe de Héritage Goldman poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick Benzi le fidèle collaborateur de Jean-Jacques.Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de L’Héritage Goldman 2 , où les tubes intemporels de Jean-Jacques croisent les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled et Florent Pagny.Vous vibrerez au son de Pour que tu m’aimes encore , Il me dit que je suis belle , Si tu veux m’essayer , l’Envie , Aicha et bien d’autres encore, mêlés aux immenses succès de Jean-Jacques.L’Héritage Goldman vous offre un moment unique de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson française.Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle 25 tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales pour une communion parfaite entre la musique de JJ Goldman et ses fans de la France entière.Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

The Héritage Goldman troupe continues its wild ride through a new musical journey under the direction of Jean-Jacques’ loyal collaborator Erick Benzi.Discover the breathtaking new show of L’Héritage Goldman 2 , where Jean-Jacques’ timeless hits meet the most beautiful songs he wrote for the greatest voices of French chanson, such as Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled and Florent Pagny.You’ll vibrate to the sound of Pour que tu m’aimes encore , Il me dit que je suis belle , Si tu veux m’essayer , l’Envie , Aicha and many more, mixed with Jean-Jacques’ huge hits.L’Héritage Goldman offers you a unique moment of sharing and happiness, bringing together hundreds of thousands of fans around the unforgettable music of one of the greatest artists of French chanson. Don’t miss this exceptional experience: 25 unmissable hits, 2 hours of music and musical performances for a perfect communion between the music of JJ Goldman and his fans from all over France.

