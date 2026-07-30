Informations pratiques

Rodez

Spectacle L’homme canon

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-27

Cirque minimaliste spectacle L’homme canon , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 27 avril 2027 à 20:30

Par l’association Des Clous

A l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.

Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane.

Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.

Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige Ivresse dans la sobriété et Jubilation dans la retenue.

Parmi les pionniers d’un cirque minimaliste, le fildefériste Rémi Luchez manie une discipline aux symboliques infinies. Aux côtés de la soliste Lola Calvet, il atteint cette fois un degré de perfection dans l’économie, du geste comme des accessoires, pour mieux en extraire la substantifique moelle Théâtre(s) Magazine

Durée 50 minutes

A partir de 6 ans

Distribution

De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet

Technicien lumière Michael Philis ou Niels Doucet ou Justine Angevin

Chargée de production Mathilde Menand

Production Association des Clous

Soutien La Région Occitanie

Accueils en résidence Le Grand Figeac, L’été de Vaour, ScénOgraph Scène conventionnée Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l’Usine .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Minimalist circus: L’homme canon performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, April 27, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle L’homme canon Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)