Spectacle L’homme canon Rodez
mardi 27 avril 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle L’homme canon
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-27
Cirque minimaliste spectacle L’homme canon , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 27 avril 2027 à 20:30
Par l’association Des Clous
A l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.
Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.
Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige Ivresse dans la sobriété et Jubilation dans la retenue.
Parmi les pionniers d’un cirque minimaliste, le fildefériste Rémi Luchez manie une discipline aux symboliques infinies. Aux côtés de la soliste Lola Calvet, il atteint cette fois un degré de perfection dans l’économie, du geste comme des accessoires, pour mieux en extraire la substantifique moelle Théâtre(s) Magazine
Durée 50 minutes
A partir de 6 ans
Distribution
De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet
Technicien lumière Michael Philis ou Niels Doucet ou Justine Angevin
Chargée de production Mathilde Menand
Production Association des Clous
Soutien La Région Occitanie
Accueils en résidence Le Grand Figeac, L’été de Vaour, ScénOgraph Scène conventionnée Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l’Usine .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Minimalist circus: L’homme canon performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, April 27, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle L’homme canon Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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