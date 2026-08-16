Spectacle L’île aux chansons La Comédie de Metz Metz
samedi 26 septembre 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle L’île aux chansons
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-27 15:50:00
Date(s) :
2026-09-26
Des chansons pour les enfants (âgés de 3 à 10 ans)… Où les parents chantent tout autant !
L’île aux chansons c’est un moment de mélodies, de guitares, d’harmonicas et autres instruments.
Un voyage intemporel dans l’univers des chansons qui ont bercé votre enfance et celle de vos bambins. De Bretagne en Provence, sur les routes de France, venez partager ces petits moments de douceur et de bonne humeur.Enfants
11 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Songs for children (ages 3 to 10)… But parents sing along just as much!
L’Île aux Chansons is a time filled with melodies, guitars, harmonicas, and other instruments.
A timeless journey through the world of songs that shaped your childhood and that of your little ones. From Brittany to Provence, along the roads of France, come share these little moments of tenderness and good cheer.
L’événement Spectacle L’île aux chansons Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ
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