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Spectacle L’île aux chansons La Comédie de Metz Metz

samedi 26 septembre 2026 · La Comédie de Metz · Metz

Spectacle L’île aux chansons La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Comédie de Metz
Adresse
1/3 Rue du Pont Saint-Marcel
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
11 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle L’île aux chansons

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-27 15:50:00

Date(s) :
2026-09-26

Des chansons pour les enfants (âgés de 3 à 10 ans)… Où les parents chantent tout autant !

L’île aux chansons c’est un moment de mélodies, de guitares, d’harmonicas et autres instruments.

Un voyage intemporel dans l’univers des chansons qui ont bercé votre enfance et celle de vos bambins. De Bretagne en Provence, sur les routes de France, venez partager ces petits moments de douceur et de bonne humeur.Enfants
11  .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12  comediedemetz@gmail.com

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English :

Songs for children (ages 3 to 10)… But parents sing along just as much!

L’Île aux Chansons is a time filled with melodies, guitars, harmonicas, and other instruments.

A timeless journey through the world of songs that shaped your childhood and that of your little ones. From Brittany to Provence, along the roads of France, come share these little moments of tenderness and good cheer.

L’événement Spectacle L’île aux chansons Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ

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