Spectacle Louise Morstan et la Marmotte Rouge Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

Spectacle Louise Morstan et la Marmotte Rouge

1 Rue du Stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes !

Retrouvez la compagnie du Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille !

“Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère. On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan.

Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.”

Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes !

Après le succès de ses dernières pièces, la compagnie du Quiproquo Tour, originaire d’Alsace, vous propose sa toute nouvelle création, de l’écriture à la fabrication du décor en passant par la confection des costumes, la troupe ne laisse rien au hasard pour vous transporter dans son univers !

Billetterie en ligne:https://www.billetweb.fr/louise-morstan-et-la-marmotte-rouge-a-bischwiller

Réservation par téléphone ou mail: 07 86 77 60 28 // theatreduquiproquo@gmail.com

En savoir plus: https://quiproquotour.com/

Ce qu’en pense notre public https://www.facebook.com/lequiproquopro/

Création lumière et son: Fanny Erdinger

Comédien.nes: Stéphane Scialoia, Amy Erdinger, Sandrine Pelon, Elora Penserini, Pascal Erdinger .

1 Rue du Stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Join us on a journey through 1920s Paris, on the eve of the Olympic Games, and meet a host of characters who will take turns taking you on an adventure, leading you on a mystery, and—above all—making you laugh until you cry!

L’événement Spectacle Louise Morstan et la Marmotte Rouge Bischwiller a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau