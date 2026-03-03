Spectacle Madagascar Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Spectacle Madagascar

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 00:00:00

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.Enfants

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

Immerse yourself in the world of Madagascar like never before with this dynamic musical show. The beloved characters Alex the lion, Marty the zebra, Melman the giraffe, and Gloria the hippo come to life in a series of vibrant, captivating scenes. Accompanied by the mischievous penguins, they embark on a thrilling adventure full of surprises, humor and memorable moments.

