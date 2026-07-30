Informations pratiques

Rodez

Spectacle Madame Bovary en plus drôle et en moins long

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16

Théâtre spectacle Madame Bovary en plus drôle et en moins long , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 16 mars 2027 à 20:30

Par la Cie Le Monde au balcon

Madame Bovary sans ennui ? Mission acceptée !

Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature.

Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée !

Et il y en aura pour tout le monde…

Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture.

Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société.

Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ?

Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour.

Gros coup de cœur ! Tout simplement extraordinaire, c’est drôle, intelligent et instructif Reg’Arts

Durée 1 h 15

A partir de 8 ans

Autour du spectacle Séance scolaire mardi 16 mars à 14:30

Distribution

Autrices et interprètes Marion Pouvreau, Camille Broquet

Metteur en scène Edward Decesari .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Madame Bovary: Funnier and Shorter, at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, March 16, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Madame Bovary en plus drôle et en moins long Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)