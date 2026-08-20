Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long… place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges
mardi 19 janvier 2027 · place Georges Trimouille · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long…
place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19 21:15:00
Date(s) :
2027-01-19
Un spectacle hommage, drôle, vivant, et actuel qui rend Madame Bovary accessible
à tous ! Elles appartiennent comme beaucoup d’entre nous, à des générations de
lycéens forçats qui se sont farcis Madame Bovary. Alors Camille et Marion, pauvres
folles, l’ont relu 20 ans plus tard ! Et relire Madame Bovary avec quelques années
de plus, c’est redécouvrir complètement cette œuvre, la comprendre et s’y retrouver
même ! Aujourd’hui, ces deux jeunes comédiennes, décalées, lucides et très drôles,
nous racontent Madame Bovary , en plus drôle et moins long ; elles jouent les
personnages du roman tout en laissant de la place à notre regard d’aujourd’hui. La
magie est bien là, cette œuvre est intemporelle, l’ennui interminable d’Emma résonne.
Leur approche du roman de Flaubert ne peut que nous inciter à sa lecture… ou sa
relecture.Tout public
14 .
place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A humorous, lively, and contemporary tribute show that makes *Madame Bovary* accessible
to everyone! Like many of us, they belong to generations of
high school students who were forced to plow through *Madame Bovary*. So Camille and Marion, those poor
crazy girls, reread it 20 years later! And rereading *Madame Bovary* a few years
later means completely rediscovering this work, understanding it, and even
finding yourself in it! Today, these two young actresses—quirky, clear-headed, and very funny—
tell us the story of %AB Madame Bovary %BB, in a funnier and shorter version; they play the
characters from the novel while leaving room for our modern perspective. The
magic is definitely there—this work is timeless, and Emma’s endless boredom resonates.
Their take on Flaubert’s novel can only inspire us to read it… or
re-read it.
L’événement Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long… Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-20 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Thé dansant de la rentrée Saint-Dié-des-Vosges 13 septembre 2026
- Sur les traces de l’Art Nouveau, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Visite des magasins patrimoniaux, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Exposition Les Vosges dans l’oeil place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage», La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026