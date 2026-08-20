Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long… place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long…

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19 21:15:00

Date(s) :

2027-01-19

Un spectacle hommage, drôle, vivant, et actuel qui rend Madame Bovary accessible

à tous ! Elles appartiennent comme beaucoup d’entre nous, à des générations de

lycéens forçats qui se sont farcis Madame Bovary. Alors Camille et Marion, pauvres

folles, l’ont relu 20 ans plus tard ! Et relire Madame Bovary avec quelques années

de plus, c’est redécouvrir complètement cette œuvre, la comprendre et s’y retrouver

même ! Aujourd’hui, ces deux jeunes comédiennes, décalées, lucides et très drôles,

nous racontent Madame Bovary , en plus drôle et moins long ; elles jouent les

personnages du roman tout en laissant de la place à notre regard d’aujourd’hui. La

magie est bien là, cette œuvre est intemporelle, l’ennui interminable d’Emma résonne.

Leur approche du roman de Flaubert ne peut que nous inciter à sa lecture… ou sa

relecture.Tout public

14 .

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr

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English :

A humorous, lively, and contemporary tribute show that makes *Madame Bovary* accessible

to everyone! Like many of us, they belong to generations of

high school students who were forced to plow through *Madame Bovary*. So Camille and Marion, those poor

crazy girls, reread it 20 years later! And rereading *Madame Bovary* a few years

later means completely rediscovering this work, understanding it, and even

finding yourself in it! Today, these two young actresses—quirky, clear-headed, and very funny—

tell us the story of %AB Madame Bovary %BB, in a funnier and shorter version; they play the

characters from the novel while leaving room for our modern perspective. The

magic is definitely there—this work is timeless, and Emma’s endless boredom resonates.

Their take on Flaubert’s novel can only inspire us to read it… or

re-read it.

L’événement Spectacle- Madame Bovary en plus drôle et moins long… Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-20 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES