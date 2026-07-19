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Spectacle Magistral.e.s Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

vendredi 5 février 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Magistral.e.s Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
8 Tarif enfant

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Magistral.e.s

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 22:15:00

Date(s) :
2027-02-05

Inspirée du procès qui a vu naître la loi sur le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans, MAGISTRAL·E·S est une expérience de justice puissante et immersive.Tout public
8  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Inspired by the trial that led to the enactment of the law on non-consent for minors under the age of 15, MAGISTRAL%E9E%B7S is a powerful and immersive experience of justice.

L’événement Spectacle Magistral.e.s Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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