Spectacle Magistral.e.s Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Magistral.e.s

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 22:15:00

Date(s) :

2027-02-05

Inspirée du procès qui a vu naître la loi sur le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans, MAGISTRAL·E·S est une expérience de justice puissante et immersive.Tout public

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Inspired by the trial that led to the enactment of the law on non-consent for minors under the age of 15, MAGISTRAL%E9E%B7S is a powerful and immersive experience of justice.

L’événement Spectacle Magistral.e.s Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES