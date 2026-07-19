Spectacle Magistral.e.s Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 5 février 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Magistral.e.s
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 22:15:00
Date(s) :
2027-02-05
Inspirée du procès qui a vu naître la loi sur le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans, MAGISTRAL·E·S est une expérience de justice puissante et immersive.Tout public
8 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Inspired by the trial that led to the enactment of the law on non-consent for minors under the age of 15, MAGISTRAL%E9E%B7S is a powerful and immersive experience of justice.
L’événement Spectacle Magistral.e.s Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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