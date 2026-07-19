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Spectacle Majorettes Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

samedi 21 novembre 2026 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Majorettes Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
8 Tarif enfant

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Majorettes

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:10:00

Date(s) :
2026-11-21

Des paillettes et des confidences, une parole intime et universelle, une valse de lancers de bâtons et des parcours de femmes inspirantes.Tout public
8  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Glitter and confessions, an intimate yet universal voice, a whirlwind of baton tosses, and the journeys of inspiring women.

L’événement Spectacle Majorettes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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