Spectacle Majorettes Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Majorettes

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 21:10:00

Date(s) :

2026-11-21

Des paillettes et des confidences, une parole intime et universelle, une valse de lancers de bâtons et des parcours de femmes inspirantes.Tout public

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Glitter and confessions, an intimate yet universal voice, a whirlwind of baton tosses, and the journeys of inspiring women.

L’événement Spectacle Majorettes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES