Spectacle Majorettes Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
samedi 21 novembre 2026 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Majorettes
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:10:00
Date(s) :
2026-11-21
Des paillettes et des confidences, une parole intime et universelle, une valse de lancers de bâtons et des parcours de femmes inspirantes.Tout public
8 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Glitter and confessions, an intimate yet universal voice, a whirlwind of baton tosses, and the journeys of inspiring women.
L’événement Spectacle Majorettes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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