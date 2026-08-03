Spectacle Marc-Antoine Le Bret Dans ma tête Petite Rue des Forts Épinal

Informations pratiques

Épinal

Spectacle Marc-Antoine Le Bret Dans ma tête

Petite Rue des Forts Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-02 20:30:00

fin : 2027-03-02 22:30:00

Date(s) :

2027-03-02

Bienvenue dans la tête de Marc-Antoine.

Entrez… et ne faites surtout pas attention au bordel.

Ce n’est pas très bien rangé, et tous ses personnages parlent beaucoup trop fort.

Alors installez-vous, trouvez une petite place, et profitez de la fête.

Entre stand-up et imitations, Marc-Antoine vous embarque dans une odyssée au cœur de son cerveau.

Non pas pour vous raconter la vie de ses personnages… mais pour que ses personnages vous racontent la sienne.

Bienvenue dans sa tête.

Billetterie à l’Office de tourisme d’Epinal et sa Région.Tout public

39 .

Petite Rue des Forts Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

%AB Welcome to Marc-Antoine’s mind.

Come on in—and don’t mind the mess.

It’s not very tidy, and all his characters talk way too loud.

So make yourself comfortable, find a little spot, and enjoy the show.

With a mix of stand-up comedy and impersonations, Marc-Antoine takes you on an odyssey into the heart of his brain.

Not to tell you about his characters’ lives… but so that his characters can tell you about his.

Welcome to his head. %BB

Tickets available at the Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Spectacle Marc-Antoine Le Bret Dans ma tête Épinal a été mis à jour le 2026-07-27 par OT EPINAL ET SA REGION