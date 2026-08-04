Spectacle Masha et le dernier hiver Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Spectacle Masha et le dernier hiver

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 11:00:00

fin : 2026-12-19 11:45:00

Date(s) :

2026-12-19

Masha est une princesse peu ordinaire. Capricieuse et lassée du froid, elle rêve d’un royaume où l’été durerait toute l’année. Lorsqu’elle sauve Zlata Ryby, le poisson doré, elle obtient trois vœux et décide de faire disparaître Hiver pour toujours.

.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Masha is a rather unusual princess. Capricious and tired of the cold, she dreams of a kingdom where summer would last all year round. When she saves Zlata Ryby, the golden fish, she is granted three wishes and decides to make Winter disappear forever.

L’événement Spectacle Masha et le dernier hiver Cognac a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Cognac