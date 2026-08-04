Spectacle Masha et le dernier hiver Médiathèque de Cognac Cognac
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Spectacle Masha et le dernier hiver
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 11:00:00
fin : 2026-12-19 11:45:00
Date(s) :
2026-12-19
Masha est une princesse peu ordinaire. Capricieuse et lassée du froid, elle rêve d’un royaume où l’été durerait toute l’année. Lorsqu’elle sauve Zlata Ryby, le poisson doré, elle obtient trois vœux et décide de faire disparaître Hiver pour toujours.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Masha is a rather unusual princess. Capricious and tired of the cold, she dreams of a kingdom where summer would last all year round. When she saves Zlata Ryby, the golden fish, she is granted three wishes and decides to make Winter disappear forever.
L’événement Spectacle Masha et le dernier hiver Cognac a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Cognac
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