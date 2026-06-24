Spectacle Melodies du Temps par la troupe Du carreau de la fenêtre on voit le monde entier Château de Craon Craon
Spectacle Melodies du Temps par la troupe Du carreau de la fenêtre on voit le monde entier Château de Craon Craon mercredi 15 juillet 2026.
Craon
Spectacle Melodies du Temps par la troupe Du carreau de la fenêtre on voit le monde entier
Château de Craon 11 Avenue de Champagne Craon Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16
Spectacle au Château de Craon
MELODIES DU TEMPS par la troupe Du carreau de la fenêtre on voit le monde entier mise en scène de Mika Di Sparti
Venez suivre la vie romanesque d’un homme à travers les chansons françaises ! Un spectacle intergénérationnel, des textes et des chansons du patrimoine culturel français, des échos de nos vies, de nos souvenirs. Mélodie du temps est un miroir collectif, une célébration de la mémoire et de la vie à travers la musique. Ce spectacle met en lumière la force universelle de la musique, elle accompagne nos souvenirs, rythme nos émotions et devient matière vivante pour le théâtre.
Séance au château à 20h30 les 15 et 16 juillet. Tarif 10€
Réservation et billetterie au 06.82.70.65.22 / ducarreaudelafenetre@gmail.com / www.delaloirealascene.fr .
Château de Craon 11 Avenue de Champagne Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 70 65 22 ducarreaudelafenetre@gmail.com
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English :
Performance at the Château de Craon
L’événement Spectacle Melodies du Temps par la troupe Du carreau de la fenêtre on voit le monde entier Craon a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
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