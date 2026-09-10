Spectacle : merci de votre compréhension, L’Éclat, Pont-Audemer

Informations pratiques

Spectacle : merci de votre compréhension Samedi 19 septembre, 20h00 L’Éclat Eure

Durée 1h10, 8€ plein tarif, 6€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:10:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Entre deux sessions de travail dans la maison hantée du Parc Astérix, une araignée ambitieuse prépare son premier solo. Mais qui parle derrière le costume : l’araignée ou la femme devenue invisible sous les rôles qu’on lui assigne ? Entre stand-up, concert et comédie musicale, Elsa Delmas livre une performance autobiographique et jubilatoire sur les emplois précaires, l’acceptation de soi et la nécessité, pour les femmes, de reprendre possession de leur voix et de leur récit.

– Elsa Delmas – La Crevette-Mante-

L’Éclat Place du Général de Gaulle, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232418131 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 41 81 31 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Bâtiment totalement modernisé en 2000 par les architectes Jakob et MacFarlane offrant une jauge de 365 personnes assises.

Depuis 2015, la programmation est fortement axée en direction de l’enfance et de la jeunesse.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Margot Delort