Informations pratiques

Rodez

Spectacle Mérou

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Théâtre spectacle Mérou , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 16 mars 2027 à 20:30

Par Lou Trotignon

Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?

A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.

Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.

Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire

Un spectacle aussi drôle que didactique, une forme d’ode à l’acceptation de soi, bravo les Mérous Télérama

Durée 1 h

A partir de 14 ans

Distribution

Auteur Lou Trotignon

Mise en scène Amiel Maucade

Distribution Lou Trotignon

Création sonore Laura Montaudoin

Costumes Solenne Capmas

Collaboration artistique Sandra Calderan

Production Quartier Libre en accord avec Fourchette Suisse Productions .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Mérou performance at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, March 16, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Mérou Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)