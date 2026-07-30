Spectacle Mérou Rodez
mardi 9 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Mérou
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09
fin : 2027-03-09
Date(s) :
2027-03-09
Théâtre spectacle Mérou , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 16 mars 2027 à 20:30
Par Lou Trotignon
Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?
A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.
Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.
Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire
Un spectacle aussi drôle que didactique, une forme d’ode à l’acceptation de soi, bravo les Mérous Télérama
Durée 1 h
A partir de 14 ans
Distribution
Auteur Lou Trotignon
Mise en scène Amiel Maucade
Distribution Lou Trotignon
Création sonore Laura Montaudoin
Costumes Solenne Capmas
Collaboration artistique Sandra Calderan
Production Quartier Libre en accord avec Fourchette Suisse Productions .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Theater: Mérou performance at the MJC in Rodez—Théâtre des 2 Points, Tuesday, March 16, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Mérou Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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