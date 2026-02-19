Spectacle MESSMER 13Hz Rue des artistes Amnéville
vendredi 12 mars 2027 · Rue des artistes · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Spectacle MESSMER 13Hz
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13Hz.
Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.
Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer là où la maîtrise de soi rencontre la fascination.Tout public
50 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After multiple successful tours and over 2 million tickets sold, Messmer, known and recognized as the world?s master of hypnosis, is back on the road with his 13Hz show.
He invites you to plunge into his mysterious and hilarious universe, where the boundary between reality and illusion disappears, guiding your thoughts into uncharted territory.
With his incomparable charisma and extraordinary talent, Messmer takes you to the heart of your deepest thoughts and draws you into a subtle game of 13Hz brainwaves. The Fascinator transports you to a unique state of consciousness, where willpower and control take on a whole new dimension. Dare to experience Messmer: where self-control meets fascination.
L’événement Spectacle MESSMER 13Hz Amnéville a été mis à jour le 2026-02-19 par DESTINATION AMNEVILLE
À voir aussi à Amnéville (Moselle)
- Soirée DJ SET BASS MAXX Le Paddock Amnéville Amnéville 12 septembre 2026
- SOIRÉE ELECTRO HOUSE Paddock Amnéville Amnéville 13 septembre 2026
- Soirée Loups Garous Le paddock Amnéville Amnéville 17 septembre 2026
- Festival Amné’stival Parvis de l’image Amnéville 19 septembre 2026
- Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville 20 septembre 2026