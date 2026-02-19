Spectacle MESSMER 13Hz Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Spectacle MESSMER 13Hz

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13Hz.

Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.

Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer là où la maîtrise de soi rencontre la fascination.Tout public

50 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

After multiple successful tours and over 2 million tickets sold, Messmer, known and recognized as the world?s master of hypnosis, is back on the road with his 13Hz show.

He invites you to plunge into his mysterious and hilarious universe, where the boundary between reality and illusion disappears, guiding your thoughts into uncharted territory.

With his incomparable charisma and extraordinary talent, Messmer takes you to the heart of your deepest thoughts and draws you into a subtle game of 13Hz brainwaves. The Fascinator transports you to a unique state of consciousness, where willpower and control take on a whole new dimension. Dare to experience Messmer: where self-control meets fascination.

L’événement Spectacle MESSMER 13Hz Amnéville a été mis à jour le 2026-02-19 par DESTINATION AMNEVILLE