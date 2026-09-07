Spectacle : Michel Perché – au Château de Flers, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Spectacle : Michel Perché – au Château de Flers Dimanche 20 septembre, 15h30, 17h00 Château de Flers Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 15h30 et 17h, Michel Perché vous propose une séance de méditation très spéciale!

Michel Perché – Cie Métalu à Chahuter – Tout public – à 15h30 et 17h – 30 min.

Installez-vous confortablement pour une séance de méditation très spéciale en compagnie de Michel Perché, l’inventeur du tantrisme zodiacal. Cette discipline dont il est le seul praticien recensé consiste à vous chatouiller les chakras auriculaires au moyen d’une avalanche verbale dont vous aurez peine à vous remettre!

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Dimanche 20 septembre à 15h30 et 17h, Michel Perché vous propose une séance de méditation très spéciale! spectacle gratuit

© Martin Granger et Christian Mathieu