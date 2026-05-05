Spectacle Moguiz Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Moguiz Espace Bocapole Bressuire samedi 9 janvier 2027.
Bressuire
Spectacle Moguiz
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Coucou! avec Moguiz
Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…)
Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Moguiz
L’événement Spectacle Moguiz Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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