Spectacle Moguiz Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 22 mai 2026.
Spectacle Moguiz
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l'Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.
Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris.
Il sera en tournée à partir d’octobre 2025.
Un spectacle écrit par Moguiz et Thibault Segouin
Mise en scène Thibault Segouin
Scénographie Pierre Claude
Lumières Gaël Cimma et Gauthier Segouin
Musique Francois Villevieille
Perruques Florian Tronco
Vidéo Anne-Héloïse Dautel et Arthur Chassagne .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
