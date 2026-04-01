Le Touquet-Paris-Plage

Concert d’orgue

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Laissez-vous transporter par la magie intemporelle de l’orgue lors de ce concert exceptionnel, niché au cœur d’une église majestueuse. Dans l’atmosphère sereine et inspirante de ce lieu chargé d’histoire, les mélodies puissantes et subtiles de l’orgue prendront vie, emplissant l’espace de vibrations envoûtantes.

Que vous soyez mélomane aguerri ou simple curieux, préparez-vous à une expérience auditive inoubliable. L’orgue, véritable orchestre à lui seul, dévoilera toute l’étendue de ses sonorités, des graves profonds aux aigus cristallins, vous invitant à un voyage émotionnel hors du temps.

Venez découvrir ou redécouvrir la richesse du répertoire organistique, où chaque note résonne avec une intensité particulière dans l’acoustique unique de l’église. Un moment de grâce musicale à partager, pour une parenthèse de pure beauté et d’émotion.

Concerts d’Orgue par l’Association les Amis de l’Orgue et de la Musique.

A 18h Eglise Sainte Jeanne d’Arc. .

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Concert d’orgue Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-25 par Laury LEPRETRE