Spectacle Moiselle Place Balségur Monflanquin

Spectacle théâtral, gestuel et clownesque sur le genre féminin et le questionnement du patriarcat, proposé par la compagnie Les Os Vifs.
Spectacle familial tout public.
Suivi d’un goûter.
Place Balségur Café Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Spectacle Moiselle
A theatrical, gestural and clowning show on the feminine gender and the questioning of patriarchy, presented by the Les Os Vifs company.
Family show for all ages.
Followed by a snack.
