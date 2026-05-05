Spectacle « Mon Drôle » par la Cie Quand les Moules Auront des Dents Cours des Lilas Nanterre
Spectacle « Mon Drôle » par la Cie Quand les Moules Auront des Dents Cours des Lilas Nanterre dimanche 7 juin 2026.
Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.
Mon Drôle c’est l’histoire de la méchante du conte de fée. C’est chez elle que l’on va passer une heure.
Ici le public est placé dans la peau d’un Hansel ou d’une Gretel. Petit enfant égaré et réfugié dans cette bicoque au fond des bois, il va devenir, malgré lui, l’un des personnages principaux du spectacle. Car Mon Drôle est un spectacle participatif, que vous le vouliez ou non.
Voici que rentre la propriétaire des lieux. Pendant près d’une heure elle va prendre soin du public à sa manière. Elle cuisinera une soupe des plus douteuses, avant de jouer les marieuses avec le public. Elle en profitera pour se livrer à quelques confidences. Elle nous parlera surtout de son amour pour son Drôle, un amour de mère brut et rude, un amour qui sent le vin, la sueur et les gestes brusques.
Peu à peu une idée s’insinuera parmi les spectateurices : Où est réellement passé son Drôle et quelle sorte de viande fait-elle mijoter dans sa marmite ?
Distribution :
Conception et jeu : Adèle Michel
Création et Régie lumière et plateau : Josselin Allaire
Régie générale et lumière : Marc Flichy
Regards extérieurs : Clémence Rouzier et Camille Moukli Perez
Coaching jeu : Clémence Abiteboul
Création décor : Cyril Karenine et Josselin Allaire
Aide à l’écriture et à la dramaturgie : Julie Cayeux
Solo clownesque pour adultes impressionnables et enfants intrépides
Le samedi 06 juin 2026
de 22h00 à 22h50
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:50:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:50:00+02:00
Cours des Lilas 21, rue Thomas Lemaître 92000 Nanterre
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