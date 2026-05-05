Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.

Mon Drôle c’est l’histoire de la méchante du conte de fée. C’est chez elle que l’on va passer une heure.

Ici le public est placé dans la peau d’un Hansel ou d’une Gretel. Petit enfant égaré et réfugié dans cette bicoque au fond des bois, il va devenir, malgré lui, l’un des personnages principaux du spectacle. Car Mon Drôle est un spectacle participatif, que vous le vouliez ou non.

Voici que rentre la propriétaire des lieux. Pendant près d’une heure elle va prendre soin du public à sa manière. Elle cuisinera une soupe des plus douteuses, avant de jouer les marieuses avec le public. Elle en profitera pour se livrer à quelques confidences. Elle nous parlera surtout de son amour pour son Drôle, un amour de mère brut et rude, un amour qui sent le vin, la sueur et les gestes brusques.

Peu à peu une idée s’insinuera parmi les spectateurices : Où est réellement passé son Drôle et quelle sorte de viande fait-elle mijoter dans sa marmite ?

Distribution :

Conception et jeu : Adèle Michel

Création et Régie lumière et plateau : Josselin Allaire

Régie générale et lumière : Marc Flichy

Regards extérieurs : Clémence Rouzier et Camille Moukli Perez

Coaching jeu : Clémence Abiteboul

Création décor : Cyril Karenine et Josselin Allaire

Aide à l’écriture et à la dramaturgie : Julie Cayeux

Solo clownesque pour adultes impressionnables et enfants intrépides

Le samedi 06 juin 2026

de 22h00 à 22h50

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:50:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T22:00:00+02:00_2026-06-06T22:50:00+02:00

Cours des Lilas 21, rue Thomas Lemaître 92000 Nanterre



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