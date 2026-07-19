Spectacle Monographie Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Monographie

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 10:30:00

fin : 2027-01-30 11:20:00

Date(s) :

2027-01-30

Solo de jonglage qui s’inspire de l’univers du cartoon où les personnages vivent des courses effrénées, des contorsions impossibles.Enfants

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A juggling solo inspired by the world of cartoons, where characters engage in frantic chases and perform impossible contortions.

L’événement Spectacle Monographie Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES