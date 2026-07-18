UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mue La NEF Saint-Dié-des-Vosges

mardi 4 mai 2027 · La NEF · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mue La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
mardi 4 mai 2027
Fin
mardi 4 mai 2027
Heure de début
19:30:00
Lieu
La NEF
Adresse
64 rue des quatre frères Mougeotte
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mue

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-05-04 19:30:00
fin : 2027-05-04

Date(s) :
2027-05-04

Anne Marion s’intéresse au corps dans ce qu’il a de mystérieux et de divin.Tout public
0  .

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne Marion is interested in the body in terms of its mysterious and divine aspects.

L’événement Spectacle Mue Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)