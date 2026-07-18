Spectacle Mue La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mue

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-04 19:30:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Anne Marion s’intéresse au corps dans ce qu’il a de mystérieux et de divin.Tout public

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La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Anne Marion is interested in the body in terms of its mysterious and divine aspects.

L’événement Spectacle Mue Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES