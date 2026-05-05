Rodez

Spectacle MURIEL ROBIN

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 50 – 50 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

MURIEL ROBIN sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, jeu. 26 novembre 2026 20h00.

Placement assis/numéroté, sans entracte.

LE NOUVEAU SPECTACLE DE MURIEL ROBIN

Muriel Robin va nous surprendre encore. Avec ce spectacle elle ouvre un accès direct à TOUT ce qui la traverse.

Autant dire un accès direct à l’essence pure de sa plus grande folie !

Bienvenue dans la peau de Muriel Robin, au cœur de ce paysage unique et extraordinaire où la fantaisie déjantée côtoie une poésie sensible, un regard sur le monde inimitable qui donne vie aux objets, questionne le moment présent, et engage à dire oui à la vie.

Muriel nous livre ses recettes pour mettre de la couleur sur les ombres, pour ne pas perdre la légèreté, préserver l’étincelle dans l’œil et le rire au cœur.

Pour rester bien vivants, curieux, reliés aux autres et ensemble,

coûte que coûte ré-enchanter la vie !

Á l’infini … .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

MURIEL ROBIN will be performing at the Amphithéâtre de Rodez, Thu. november 26, 2026 8:00 pm.

L’événement Spectacle MURIEL ROBIN Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)