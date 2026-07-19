Spectacle Music-hall Colette Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 19 mars 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Music-hall Colette
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19 21:20:00
Date(s) :
2027-03-19
Un spectacle bouillonnant, actuel et jubilatoire sur la vie d’une grande femme de lettres.Tout public
20 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A vibrant, contemporary, and exhilarating show about the life of a great woman of letters.
L’événement Spectacle Music-hall Colette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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