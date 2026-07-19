Spectacle Music-hall Colette Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Music-hall Colette

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:20:00

Date(s) :

2027-03-19

Un spectacle bouillonnant, actuel et jubilatoire sur la vie d’une grande femme de lettres.Tout public

20 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A vibrant, contemporary, and exhilarating show about the life of a great woman of letters.

L’événement Spectacle Music-hall Colette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES