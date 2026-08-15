spectacle musical CELTIC LEGENDS 25th anniversary tour Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

spectacle musical CELTIC LEGENDS 25th anniversary tour

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Du 26 au 28 février à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée dans toute la France, L’Irish Team des Celtic Lelends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise.

Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends.

Réservez vos places pour cette tournée anniversaire et venez célébrer 25 ans d’Irish Music Live !Tout public

39 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

In 2027, Celtic Legends celebrates its 25th anniversary!

From February 26 to 28 at the Salle Pleyel in Paris, then on tour throughout France, L?Irish Team des Celtic Lelends returns to the stage with a new show!

Having toured the world and shared their universe with over 3 million spectators, the dancers, musicians and singers of Celtic Legends take you to the heart of Irish dance.

During the two-hour show, Jacintha Sharpe?s choreographies come to life to the rhythm of traditional music, performed by five musicians under the direction of Sean McCarthy.

The show is entirely live, with the sounds of uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán and guitar, offering a unique and authentic experience true to the spirit of Celtic Legends.

Book your tickets for this anniversary tour and come celebrate 25 years of Irish Music Live!

L’événement spectacle musical CELTIC LEGENDS 25th anniversary tour Amnéville a été mis à jour le 2025-12-13 par DESTINATION AMNEVILLE