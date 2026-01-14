Spectacle musical Climax

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le 3 mai à Briare, découvrez Climax, un spectacle musical de la compagnie Zygomatic à l’Auditorium Jean Poulain. Théâtre, danse, chant et humour s’entremêlent pour offrir une création engagée et originale, qui questionne notre monde avec énergie, intelligence et sens du décalage. Proposé par Tempo.

Le dimanche 3 mai à 17h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare accueille Climax, un spectacle musical de la compagnie Zygomatic qui mêle théâtre, danse, chant et mime dans une forme résolument originale. À travers un univers décalé et une mise en scène inventive, le spectacle interroge notre époque et les dérèglements du monde avec un humour fin, parfois absurde, mais toujours percutant. Porté par une énergie communicative, Climax aborde des sujets de société avec intelligence, en utilisant le rire comme outil de réflexion et d’émotion. Entre performances scéniques, chorégraphies, acrobaties et chansons, le public est embarqué dans une expérience artistique complète, à la fois divertissante et engagée. Un rendez-vous culturel accessible et marquant, à découvrir absolument. 5 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 42 21 98 contact@lebureauduclassique.fr

English :

On May 3 in Briare, discover Climax, a musical show by the Zygomatic company at the Jean Poulain Auditorium. Theater, dance, song and humor intertwine to offer a committed and original creation, which questions our world with energy, intelligence and a sense of the offbeat. Presented by Tempo.

L’événement Spectacle musical Climax Briare a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX