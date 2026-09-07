Spectacle musical de Timothée Couteau au Mémorial Ascq 1944 – Musique pour violoncelles seuls, Mémorial Ascq 1944, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial Ascq 1944 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Spectacle musical de Timothée Couteau au Mémorial Ascq 1944 – Musique pour violoncelles seuls Dimanche 20 septembre, 16h30 Mémorial Ascq 1944 Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 16h30, Timothée Couteau place ses violoncelles dans ce lieu chargé d’histoire.
Spectacle musical de Timothée Couteau – musiques pour violoncelles seuls – Cie In Illo Tempore – à 16h30 – Tout public.
Timothée Couteau place ses violoncelles dans ce lieu chargé d’histoire, et raconte en musique les évènements survenus à Ascq en avril 1944 : les trains de la guerre, le sabotage des voies ferrées, le massacre d’Ascq, mais aussi la volonté de la vie et la force de la mémoire.
Timothée est entouré sur scène de plusieurs violoncelles, vibrant comme autant de partenaires acoustiques, véritable décor sonore, pour voir et entendre un instrument vieux de quelques centaines d’années sous un jour nouveau.
Programme complet du Mémorial Ascq 1944
Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq1944 https://www.facebook.com/memorialascq1944/ [{« link »: « https://urlr.me/MGYs26 »}]
Dimanche 20 septembre à 16h30, Timothée Couteau place ses violoncelles dans ce lieu chargé d’histoire. concert musique amplifiée
© Quentin Pruvost
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