Spectacle musical La Face cachée de la harpe Sarrebourg
dimanche 1 novembre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Spectacle musical La Face cachée de la harpe
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 15:30:00
fin : 2026-11-01 16:15:00
Date(s) :
2026-11-01
La harpe, instrument des fées ? des harmonies célestes ? des douces musiques romantiques ? Peut-être, mais pas seulement ! Vous découvrirez la face cachée de cet instrument des sons inattendus, des œuvres surprenantes, et quelques explications simples pour tout savoir sur la harpe à pédales ! Age conseillé à partir de 8 ans. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
The harp—an instrument of fairies? Of heavenly harmonies? Of sweet, romantic music? Perhaps, but that’s not all! You’ll discover the hidden side of this instrument: unexpected sounds, surprising pieces, and some simple explanations to learn all about the pedal harp! Recommended age: 8 and up. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.
L’événement Spectacle musical La Face cachée de la harpe Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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