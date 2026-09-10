Spectacle musical : Le Cœur enchanté Maison de quartier des Haubans Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 16:00 –

Gratuit : non 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans) Tout public

À travers des chansons françaises et internationales autour du thème du cœur, des années 70 à aujourd’hui, le spectacle propose un voyage musical ponctué d’anecdotes sur le cœur, la prévention et les progrès de la recherche cardiovasculaire.?? Les bénéfices de cette représentation seront reversés à la Fédération Française de Cardiologie afin de contribuer à la prévention et à la recherche.Durée : 1h45 avec entracte de 30 minutes???? Réservations : par téléphone 06 62 24 34 47 ou par mail einosandcie@gmail.com + billetterie sur place

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 06 62 24 34 47



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