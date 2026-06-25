Spectacle musical Ma vie, mon roman BP 47 Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Spectacle musical Ma vie, mon roman

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 18:30:00

fin : 2026-12-13 18:30:00

Date(s) :

2026-12-13

Au son de mélodies enjouées, d’airs traditionnels réarrangés et de compositions originales inspirées des sonorités populaires de Méditerranée, la Cie Rassegna présente un spectacle musical plein d’émotion, guidé par le fil rouge de nos mémoires d’enfant.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

Set to the sound of lively melodies, reimagined traditional tunes, and original compositions inspired by the folk sounds of the Mediterranean, the Rassegna Company presents a musical performance full of emotion, guided by the common thread of our childhood memories.

L’événement Spectacle musical Ma vie, mon roman Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme