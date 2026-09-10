Spectacle musical « Marguerite et nous », Mons-en-Barœul / Bibliothèque, Mons-en-Barœul
samedi 19 septembre 2026 · Mons-en-Barœul / Bibliothèque · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Spectacle musical « Marguerite et nous » Samedi 19 septembre, 18h15 Mons-en-Barœul / Bibliothèque Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:05:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:05:00+02:00
A partir d’archives d’entretiens avec Marguerite Yourcenar, les artistes Amandine Dhée et Marie Merk Mazingarbe inventent un dialogue stimulant avec la grande dame sur les thèmes qui leur tiennent à cœur : les relations femmes/hommes, le couple, la famille, la notion de liberté… Entre lecture d’archives, chants d’horizons variés et harpe celtique, un moment qui invite à réfléchir à qui nous sommes, avec intelligence et… humour !
Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine spectacle musique
La Générale d’Imaginaire
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