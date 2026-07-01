Spectacle musical, Médiathèque municipale, Basse-Ham

Informations pratiques

Spectacle musical Dimanche 4 octobre, 16h30 Médiathèque municipale Moselle

A partir de 4 ans sur réservation entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:10:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:10:00+02:00

Fouxy est un jeune renard curieux et courageux qui vit à Bouzonville. Un jour, il décide de quitter son village pour partir à l’aventure et aider les animaux en danger aux quatre coins de la planète.

De l’Afrique aux forêts d’Amazonie, en passant par l’Asie mystérieuse, Fouxy découvre des paysages extraordinaires et se lie d’amitié avec des animaux attachants menacés par les activités humaines.

Chaque rencontre lui apprend l’importance de protéger la nature et les êtres vivants qui la peuplent.

Le spectacle fait voyager les oreilles autant que l’imagination ! Thomas BEMER, auteur-compositeur du spectacle, joue en direct des instruments traditionnels du monde , créant une ambiance sonore unique et envoûtante.

Médiathèque municipale 5 RUE DE LA MAIRIE 57970 Basse-Ham Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est 0382821974 https://mediatheque-basse-ham.fr/ https://www.facebook.com/mediathequebasseham/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0382821974 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@basse-ham.fr »}] transports à proximité, présence de parkings, aménagements spécifiques

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