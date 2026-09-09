Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine Papillon Noir Théâtre Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine

Papillon Noir Théâtre 33 route de Trouville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:10:00

Date(s) :

2026-09-20

À partir de l’autobiographie de Viv Albertine, guitariste et autrice britannique, figure majeure du punk et membre du groupe The Slits, Vives fait entendre la voix d’une femme, de l’enfance à la vieillesse, traversée par les luttes, la résilience et l’espoir.

À partir de l’autobiographie de Viv Albertine, guitariste et autrice britannique, figure majeure du punk et membre du groupe The Slits, Vives fait entendre la voix d’une femme, de l’enfance à la vieillesse, traversée par les luttes, la résilience et l’espoir. Cinq interprètes mêlent théâtre, musique et chansons originales pour prolonger cette écriture libre, crue et sans concession. Une création sur l’autonomie des femmes, la liberté d’expression et la puissance réparatrice de l’art.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 -Collectif le Poney Durée 1h10. .

Papillon Noir Théâtre 33 route de Trouville Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 73 55 44 80 contact@papillonnoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine

Based on the autobiography of Viv Albertine, a British guitarist and author, a leading figure in the punk scene and a member of the band The Slits, *Vives* gives voice to a woman’s life, from childhood to old age, marked by struggles, resilience and hope.

L’événement Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer