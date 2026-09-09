Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine Papillon Noir Théâtre Caen
dimanche 20 septembre 2026 · Papillon Noir Théâtre · Caen
Informations pratiques
Caen
Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine
Papillon Noir Théâtre 33 route de Trouville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:10:00
Date(s) :
2026-09-20
À partir de l’autobiographie de Viv Albertine, guitariste et autrice britannique, figure majeure du punk et membre du groupe The Slits, Vives fait entendre la voix d’une femme, de l’enfance à la vieillesse, traversée par les luttes, la résilience et l’espoir.
À partir de l’autobiographie de Viv Albertine, guitariste et autrice britannique, figure majeure du punk et membre du groupe The Slits, Vives fait entendre la voix d’une femme, de l’enfance à la vieillesse, traversée par les luttes, la résilience et l’espoir. Cinq interprètes mêlent théâtre, musique et chansons originales pour prolonger cette écriture libre, crue et sans concession. Une création sur l’autonomie des femmes, la liberté d’expression et la puissance réparatrice de l’art.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 -Collectif le Poney Durée 1h10. .
Papillon Noir Théâtre 33 route de Trouville Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 73 55 44 80 contact@papillonnoir.fr
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English : Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine
Based on the autobiography of Viv Albertine, a British guitarist and author, a leading figure in the punk scene and a member of the band The Slits, *Vives* gives voice to a woman’s life, from childhood to old age, marked by struggles, resilience and hope.
L’événement Spectacle musical Vives | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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