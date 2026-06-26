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Spectacle musical “Voyager tranquillement” par Alain Paulo Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Spectacle musical “Voyager tranquillement” par Alain Paulo Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Spectacle musical “Voyager tranquillement” par Alain Paulo Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Astrid Lindgren

Adresse : 42 rue Petit

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : <p>Sur inscription à partir du 12 septembre</p>

Dans ce voyage aux multiples facettes les sons de la nature viennent côtoyer ceux des instruments de musique… Appeaux et flûtes, carillons et cymbalettes, guitare, ukulélé et kamalengoni s’unissent à la voix et aux mots pour faire de ce moment une parenthèse pour rêver, s’apaiser ou simplement écouter…

Pour le 0-3 ans

Sur inscription à partir du 12 septembre

Venez vous laisser bercer par cette flânerie en musique et en poésie.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 10h45
gratuit

Sur inscription à partir du 12 septembre

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T13:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T10:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


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