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AGENDA · Riquewihr

Spectacle musique et poésie Riquewihr

jeudi 12 novembre 2026 · Riquewihr

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
68340 Riquewihr
Département
Haut-Rhin
Tarif

Riquewihr

Spectacle musique et poésie

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Un spectacle hors du temps entre la musique et la poésie
Un instant hors du temps entre la musique et la poésie   .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

A timeless show of music and poetry

L’événement Spectacle musique et poésie Riquewihr a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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