Informations pratiques

Riquewihr

Spectacle musique et poésie

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Un spectacle hors du temps entre la musique et la poésie

Un instant hors du temps entre la musique et la poésie .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

A timeless show of music and poetry

L’événement Spectacle musique et poésie Riquewihr a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr