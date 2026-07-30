Informations pratiques

Rodez

Spectacle N.Ormes

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Cirque contemporain spectacle N.Ormes , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 19 mars 2027 à 20:30

Par Agathe & Adrien

L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir.

N.Ormes est un spectacle de cirque à travers lequel le duo Agathe et Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées.

Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori.

Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité.

“À ceux qui pensaient que les arts du cirque avaient atteint un plafond, voici de quoi nourrir le spectateur le plus exigeant.” La Presse, Montréal

Durée 1 h

A partir de 5 ans

Distribution

Mise en scène et interprétation Agathe Bisserier, Adrien Malette-Chénier

Conception éclairage Claire Seyller

Composition originale Simon Leoza

Conception costumes Sophie El Assaad

Regards extérieurs

Mouvement Stacey Desilier, Claudel Doucet

Dramaturgie Stéphane Crête, Agathe Foucault

Co-production Acting for Climate Montréal

Soutiens Conseil des Arts du Canada et Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)

Diffusion France Quartier Libre .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Contemporary circus: N.Ormes performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Friday, March 19, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle N.Ormes Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)