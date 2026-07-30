Spectacle N.Ormes Rodez
vendredi 19 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle N.Ormes
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Cirque contemporain spectacle N.Ormes , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 19 mars 2027 à 20:30
Par Agathe & Adrien
L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir.
N.Ormes est un spectacle de cirque à travers lequel le duo Agathe et Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées.
Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori.
Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité.
“À ceux qui pensaient que les arts du cirque avaient atteint un plafond, voici de quoi nourrir le spectateur le plus exigeant.” La Presse, Montréal
Durée 1 h
A partir de 5 ans
Distribution
Mise en scène et interprétation Agathe Bisserier, Adrien Malette-Chénier
Conception éclairage Claire Seyller
Composition originale Simon Leoza
Conception costumes Sophie El Assaad
Regards extérieurs
Mouvement Stacey Desilier, Claudel Doucet
Dramaturgie Stéphane Crête, Agathe Foucault
Co-production Acting for Climate Montréal
Soutiens Conseil des Arts du Canada et Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)
Diffusion France Quartier Libre .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Contemporary circus: N.Ormes performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Friday, March 19, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle N.Ormes Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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