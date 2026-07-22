Spectacle Nacht II + Vidéopolis Le Théâtre Bar-le-Duc
vendredi 9 octobre 2026 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle Nacht II + Vidéopolis
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Vidéo et musique électro / Cie D’Autres Cordes / 2 x 45 min dès 14 ans
Avec Vidéopolis et Nacht II , voici une expérience immersive mêlant arts sonores, numériques et performance lyrique. Deux créations qui plongent le public dans un univers visuel et sonore intense, entre chaos, contemplation et puissance émotionnelle.
Une œuvre totale, spectaculaire et sensorielle, à ne pas manquer !Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Video and electronic music / Cie D’Autres Cordes / 2 x 45 min Ages 14 and up
With Vid%E9opolis and Nacht II, this is an immersive experience blending sound art, digital art, and lyrical performance. Two productions that immerse the audience in an intense visual and sonic universe, oscillating between chaos, contemplation, and emotional power.
A spectacular, sensory, and all-encompassing work—not to be missed!
L’événement Spectacle Nacht II + Vidéopolis Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE
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