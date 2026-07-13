Spectacle NADAU Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle NADAU

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 33 – 33 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-10-28

fin : 2027-10-28

Date(s) :

2027-10-28

NADAU sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, jeu. 28 octobre 2027 20h30.

Après ses incroyables succès tout au long de l’année 2025 dans les plus grandes salles de France et de Navarre, le groupe occitan NADAU fera une halte très attendue au à Rodez le jeudi 28 octobre 2027.

Nadau, groupe mythique occitaniste, est sans aucun doute ce qui se fait de mieux après tant d’années d’existence.

Les histoires de Joan de Nadau sont autant de cartes postales jaunies qui nous renvoient à nos racines, le pays de ceux qui nous aiment et de cet amour incommensurable du vivre au pays .

Créateur d’un lien unique avec le territoire en faisant vivre et vibrer la culture locale, Nadau est un groupe généreux dans tous les sens du terme, bulle d’oxygène dans un monde si frelaté. Il nous rappelle d’où nous venons et où nous allons. Il réveille en chacun des spectateurs cette partie d’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance.

Joan de Nadau fait chanter les mots de notre langue et c’est un véritable bonheur de le voir et de l’entendre. Chaque concert est un moment rare et pur comme cette eau de source que Joan traduit d’une manière minérale et magique.

Les airs de Nadau s’envolent, légers, puis s’enracinent dans nos cœurs, faisant germer souvenirs et espérance.

Nadau conjugue avec bonheur, guitare, violon et cornemuse et c’est par une explosion de sons en crescendo qu’il conclue sa prestation.

A coup sûr, une composition brillante qui vous donnera le frisson.

Contact PMR 05.55.33.28.16 .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

NADAU will perform at the Rodez Amphitheater on Thursday, October 28, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle NADAU Rodez a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)