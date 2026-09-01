Spectacle Nant
samedi 12 septembre 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Spectacle
Mas Razal Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Marmonnements d’Alberto par la compagnie les Planches du Salut.
Un florilège autour de la peinture, de la musique et de la danse sur un texte de Michel Butor Marmonnements d’Alberto
Avec Stefano Fogher et Martin Cauvel
En savoir plus
A 18h, chez Anne-Marie Letort, La Combe .
Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Alberto’s Musings by the theater company Les Planches du Salut.
L’événement Spectacle Nant a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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