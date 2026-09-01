Informations pratiques

Nant

Spectacle

Mas Razal Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Marmonnements d’Alberto par la compagnie les Planches du Salut.

Un florilège autour de la peinture, de la musique et de la danse sur un texte de Michel Butor Marmonnements d’Alberto

Avec Stefano Fogher et Martin Cauvel

En savoir plus

A 18h, chez Anne-Marie Letort, La Combe .

Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Alberto’s Musings by the theater company Les Planches du Salut.

L’événement Spectacle Nant a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)