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AGENDA · Nant

Spectacle Nant

samedi 12 septembre 2026 · Nant

Spectacle Nant

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Mas Razal
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif
Entrée libre au chapeau

Nant

Spectacle

Mas Razal Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Marmonnements d’Alberto par la compagnie les Planches du Salut.
Un florilège autour de la peinture, de la musique et de la danse sur un texte de Michel Butor  Marmonnements d’Alberto  
Avec Stefano Fogher et Martin Cauvel
En savoir plus

A 18h, chez Anne-Marie Letort, La Combe   .

Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie  

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English :

Alberto’s Musings by the theater company Les Planches du Salut.

L’événement Spectacle Nant a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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