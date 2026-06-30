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AGENDA · Bressuire

Spectacle Nawell Madani Espace Bocapole Bressuire

vendredi 2 octobre 2026 · Espace Bocapole · Bressuire

Spectacle Nawell Madani Espace Bocapole Bressuire

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Bocapole
Adresse
Bocapole
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
41.5 41.5 Tarif de base plein tarif

Bressuire

Spectacle Nawell Madani

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 41.5 – 41.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell Madani revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.
Réservation dans les lieux de vente habituels.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Nawell Madani

L’événement Spectacle Nawell Madani Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais

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