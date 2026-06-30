Spectacle Nawell Madani Espace Bocapole Bressuire
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Bocapole · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Spectacle Nawell Madani
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 41.5 – 41.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell Madani revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Nawell Madani
L’événement Spectacle Nawell Madani Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais
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