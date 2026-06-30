Spectacle Nawell Madani Espace Bocapole Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Spectacle Nawell Madani

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 41.5 – 41.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell Madani revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nawell Madani

L’événement Spectacle Nawell Madani Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais