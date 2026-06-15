Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Hauterives
vendredi 30 octobre 2026 · Salle des fêtes · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80
Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur. Mais un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie”.
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Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21 hauterives.animation@gmail.com
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English :
A trip back to the ’80s is always a treat. But a trip back to the ’80s in the company of the legendary Nellie Oleson from *Little House on the Prairie*…
L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Hauterives a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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