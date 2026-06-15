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AGENDA · Hauterives

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Hauterives

vendredi 30 octobre 2026 · Salle des fêtes · Hauterives

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la mairie
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif
25 25 25

Hauterives

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80

Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur. Mais un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie”.
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Salle des fêtes Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21  hauterives.animation@gmail.com

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English :

A trip back to the ’80s is always a treat. But a trip back to the ’80s in the company of the legendary Nellie Oleson from *Little House on the Prairie*…

L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Hauterives a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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