Spectacle Night Fever A tribute to the Bee Gees Quai de la Réunion Le Havre

L’hommage ultime aux Bee Gees

Considéré comme l’un des meilleurs hommages aux Bee Gees au monde, Night Fever recrée avec une fidélité exceptionnelle l’univers du mythique trio. Depuis 2007, le groupe enchaîne les concerts à guichets fermés à travers toute l’Europe et apparaît régulièrement dans de nombreuses émissions de télévision.

L’engouement du public est impressionnant presque chaque représentation affiche complet ! Leur mission ? Interpréter les plus grands succès des Bee Gees avec une authenticité totale, tout en insufflant à chaque spectacle une énergie et une émotion uniques.

Inspiré du légendaire concert “One Night Only” de 1997 à Las Vegas, Night Fever a créé un show spectaculaire qui a redéfini les standards dans le monde des tributes.

En 2022, même la star allemande Andrea Berg a fait appel au groupe pour son 30ᵉ anniversaire de carrière, enregistrant avec eux le célèbre Immortality de Céline Dion, sorti en Amazon Special sur son EP.

En invitée exceptionnelle, Tertia Botha, artiste sud-africaine à la voix puissante et émotive, révélée avec le groupe Preluders (400 000 albums vendus) et acclamée dans de grandes productions internationales comme Bodyguard The Musical, Sister Act, Dirty Dancing ou West Side Story. Elle s’est également produite aux côtés de prestigieux orchestres, dont la Philharmonie du Vogtland, et apportera à Night Fever une dimension vocale et artistique unique, pour un moment de grâce et d’émotion qui viendra couronner le spectacle.

Vivez Night Fever en live… fermez les yeux et laissez-vous transporter. Redécouvrez les tubes intemporels

Massachusetts Stayin’ Alive Tragedy Words You Win Again Too Much Heaven Jive Talkin’ How Deep Is Your Love Grease I Started A Joke Nights On Broadway If I Can’t Have You… et bien d’autres encore.

Un concert incontournable pour tous les fans de ce groupe légendaire !

