Spectacle Noches de Andalucia Place de la République Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle Noches de Andalucia

Vendredi 14 août 2026 à partir de 21h. Place de la République Cour de l’archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous entraîner dans un voyage musical au plus secret de l’âme d’Andalousie.

Laissez-vous envoûter par le spectacle Noches Andalucia , une célébration d’un flamenco à la fois traditionnel et plein de fraîcheur. Portée par la fougue et la passion d’une nouvelle génération d’artistes d’exception. Une soirée qui s’annonce mémorable.



Une affiche magistrale pour une immersion totale



Ce spectacle vous offre un flamenco traditionnel et frais, porté par un duo de jeunes et talentueux danseurs Lucía Benavides, l’une des égéries du flamenco d’aujourd’hui, et le prodigieux Gabriel Matías. Ensemble, ils incarnent la relève d’un art ancestral, entre respect de la tradition et souffle nouveau.



Ils sont accompagnés au chant par la voix pure et profonde de Martcho Clavería et à la guitare par le virtuose Leny Creff, pour un voyage dans la magie et la passion andalouse.



Entre tradition pure et énergie moderne, ce spectacle unique vous fera vibrer au rythme des battements de pieds, des chants profonds et des guitares passionnées.



Laissez-vous embarquer pour un voyage dans la magie et la passion andalouse !



Que vous suiviez aficionados à cet art sans pareil, mélomanes ou simplement curieux de découvrir cette culture, la sincérité de cet art s’adresse à toutes les sensibilités.



Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !



Une soirée envoûtante, vibrante. Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu. .

Place de la République Cour de l’archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away on a musical journey into the very heart of Andalusia.

L’événement Spectacle Noches de Andalucia Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles