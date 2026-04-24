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Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des Beaux-Arts

Adresse : 1 Place de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Limoges

Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 21:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, venez assister au spectacle Nos amis les livres porposé par la Compagnie du Dagor, au sein du musée des Beaux-Arts de la cité limougeaude.

Vraie-fausse conférence, burlesque et décalée, sur la littérature et les lectures de notre enfance. À l’aide de graphiques très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres très très théâtrales, Sylvie et Jean-François partagent leur immense savoir littéraire. Mais attention, ils sont rigides, réactionnaires et de très très mauvaise foi.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées

L’événement Spectacle NOS AMIS LES LIVRES Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole

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