Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous

La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-03 19:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Dans les années 1930, en Allemagne puis en exil une myriade d’artistes et de penseurs se positionne par l’écriture et la création, contre la brutalité du régime nazi.Tout public

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La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

In the 1930s, first in Germany and then in exile, countless artists and thinkers used their writing and creative work to take a stand against the brutality of the Nazi regime.

L’événement Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES