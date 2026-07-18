Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous La NEF Saint-Dié-des-Vosges
mardi 3 novembre 2026 · La NEF · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous
La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-03 19:30:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Dans les années 1930, en Allemagne puis en exil une myriade d’artistes et de penseurs se positionne par l’écriture et la création, contre la brutalité du régime nazi.Tout public
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La NEF 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
In the 1930s, first in Germany and then in exile, countless artists and thinkers used their writing and creative work to take a stand against the brutality of the Nazi regime.
L’événement Spectacle Nous aurions dû crier comme des fous Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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