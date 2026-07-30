Spectacle Nouveaux voisins, nouveaux amis Rodez
vendredi 26 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Spectacle Nouveaux voisins, nouveaux amis
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Docu-concert spectacle Nouveaux voisins, nouveaux amis , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, vendredi 26 mars 2027 à 20:30
Par Merlot
Ce docu-concert donne à suivre la rencontre en chanson entre Merlot et les résidents du Centre d’hébergement d’urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité.
Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique créent un lien. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre.
Un regard humain et joyeux sur nos Nouveaux Voisins, nos Nouveaux Amis.
Manuel Merlot nous fait découvrir un monde de diversité, riche en couleurs et humanité, une bouffée d’oxygène et d’espoir La Fringale Culturelle
Durée 1 h
A partir de 7 ans
En partenariat avec Le Club Rodez
Autour du spectacle Séance scolaire vendredi 26 mars à 14:30
Distribution
Multi-instrumentistes Manuel Merlot et Cedryck Santens
Batterie Thibaut Brandalise
Son Nicolas Sélambin
Production Mélodyn
Soutiens Emmaüs Solidarité, Le Centquatre-Paris .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
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English :
Documentary-concert: New Neighbors, New Friends performance, presented by the MJC of Rodez Théâtre des 2 Points, Friday, March 26, 2027, at 8:30 p.m.
L’événement Spectacle Nouveaux voisins, nouveaux amis Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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